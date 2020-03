Coronavirus: Furlan, 'al lavoro solo i settori indispensabili'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Fare soltanto quello che oggi è indispensabile per il Paese e per le persone. In questo modo si può combattere il coronavirus". Ad affermarlo ai microfoni di 'SkyTg24' è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "Sabato abbiamo chiesto al ministro Patuanelli di fare una cosa molto semplice: individuare in tutti i settori e anche nei servizi bancari, finanziari, anche nei servizi postali, quelli che sono veramente indispensabili e quelli che non lo sono proprio per niente. In entrambi settori - osserva - abbiamo già avuto diversi casi di morte per coronavirus dei lavoratori e delle lavoratrici".