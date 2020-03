Coronavirus: Fontana, 'non contento di Dcpm ma voglio rapporto positivo con governo'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "Non sono contento" del Dpcm di ieri sul coronavirus, "perché va a creare degli spazi che noi avevamo cercato di coprire. Poi io voglio avere un rapporto positivo con il governo e voglio andare in assoluta condivisione sulle scelte che faccio e accetto quello che mi diranno i giuristi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Mattinocinque.

S"e vale la mia ordinanza, applicheremo quella, e se vale il Dpcm applicheremo il Dpcm". Con il decreto del governo, però, "gli uffici pubblici sono tutti aperti, gli studi professionali e i cantieri sono aperti, non ci sono sanzioni contro gli assembramenti. Noi avevamo dato una stretta maggiore", ha aggiunto.