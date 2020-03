Coronavirus: Fmi, 'bene straordinarie misure di bilancio prese, ne serviranno altre'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Sosteniamo fortemente le straordinarie misure di bilancio prese in molti paesi per potenziare i loro sistemi sanitari e proteggere i lavoratori e le imprese interessate. Siamo soddisfatti dalle decisioni prese dalle principali banche centrali di allentare la politica monetaria. Questi audaci sforzi non sono solo nell'interesse dei singoli paesi ma nell'interesse dell'economia globale. Saranno necessarie altre misure soprattutto sul fronte di bilancio". Ad affermarlo è il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva al termine dell'incontro tra i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20.