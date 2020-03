Coronavirus: Cdm domani anticipato alle 14

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri previsto domani per le 15 è stato anticipato di un'ora, alle 14. Sul tavolo le sanzioni per chi non si attiene alla stretta anti-Covid19, con la possibilità di introdurre multe fino a 2.000 euro e confisca di moto e auto ai 'furbetti' che aggirano le regole. Oltre ad uniformare -uno degli obiettivi del provvedimento- le sanzioni su tutto il territorio nazionale.