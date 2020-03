Coronavirus: appello Miccichè a Conte, 'sono sconvolto, bloccare subito traghetti per Sicilia'

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Sono sconvolto, centinaia di persone sono libere di potere arrivare in Sicilia con il traghetto e poi se un cittadino vuole raggiungere a piedi un comune attaccato al suo viene fermato. E' assurdo. Faccio un appello al premier Conte affinché vengano bloccati i traghetti a Messina". Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, è arrabbiato per le scene viste ieri sera sulle foto e nei video, di carovane di auto e pulmini pieni di persone che sono scese agli imbarcaderi di Messina provenienti da Villa San Giovanni.

"Mi chiedo che senso ha fare venire l'Esercito se poi non si possono bloccare i traghetti? - dice all'Adnkronos il Presidente dell'Ars e commissario di Forza Italia in Sicilia - Cosa c'entra l'Esercito? Per bloccare un cittadino che non può andare da San Giuseppe Jato a San Cipirello anche se sono attaccati? E poi arrivano traghetti pieni zeppi di gente. Non funziona".