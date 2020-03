Cortonavirus: Cancelleri, 'è il momento del sacrificio'

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Questa #emergenza sanitaria si sta trasformando in un’emergenza economica, per questo è il momento del sacrificio e di uno sforzo da parte di tutti. #restareacasa . Fermarci adesso per prendere la rincorsa presto e ripartire più forti di prima". Così, su Twitter il viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri.