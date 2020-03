Coronavirus: Salvini, 'nel dl di tutto di più, Conte venga in Parlamento'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Decreti più sono semplici, più sono applicabili. Il Decreto economico ha dentro di tutto e di più. Perfino economisti non riescono a capirlo. Premier deve venire in Parlamento, discuta contenuti con noi. Gli italiani hanno bisogno di certezze". Lo dice Matteo Salvini a Non è L'Arena su La7.