Coronavirus: Salvini, 'attendiamo incontro colle, basta leggere dl via Fb e stampa'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Altra giornata di caos e incertezza, con decreti annunciati, spariti e alla fine modificati. Intanto, a distanza di un mese dal primo morto italiano per il virus, siamo arrivati a 5.476 deceduti. Noi vogliamo collaborare e aiutare, non possiamo apprendere ordinanze e decreti dalla stampa o da Facebook. Attendiamo di essere ricevuti al Quirinale perché vogliamo fare il nostro lavoro, per evitare che dopo l’emergenza sanitaria il Paese sia abbandonato ad un’emergenza sociale ed economica. Aprite il Parlamento". Lo sottolinea il leader della Lega Matteo Salvini.