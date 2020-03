Coronavirus: Quagliariello, 'che si aspetta a trovare sede idonea per Parlamento?'**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Cosa aspettiamo a individuare una sede idonea a far riunire il Parlamento nel rispetto delle norme di sicurezza, per fare il nostro dovere e mostrarci agli italiani nell’adempimento del ruolo che ci hanno assegnato? E’ peraltro evidente che riunirci solennemente, fattivamente e a ranghi completi è il solo modo per evitare le speculazioni dell’anti-parlamentarismo”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, di ‘Idea-Cambiamo’.