Coronavirus: Perilli (M5S), 'Parlamento sta lavorando, basta polemiche'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "In un momento delicato come quello che sta vivendo, il nostro paese di tutto ha bisogno fuorché di polemiche. Sulle attività delle Camere facciamo chiarezza: il Parlamento sta lavorando e non ha mai smesso di farlo". Lo dice il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Gianluca Perilli.

"Mercoledì scorso alla Camera si è tenuta una seduta durante la quale vi sono stati gli interventi di opposizione e maggioranza. Sempre mercoledì al Senato si è tenuta una capigruppo di oltre 4 ore, nella quale si è deciso il percorso dei decreti che fanno riferimento all’emergenza Coronavirus, in particolare il percorso per il Decreto Cura Italia, che reca importantissime norme per aiutare famiglie, lavoratori e aziende. Questa settimana si lavorerà sui decreti in conversione e alla Camera vi sarà una capigruppo, mentre mercoledì continueranno i question time e i lavori di commissione per emendare i decreti".

"Insomma: la democrazia non si ferma. Tutto procede, ovviamente nel rispetto delle esigenze legate alla sicurezza e al contenimento del rischio. Tutte queste attività sono di pubblico dominio e sono ovviamente a conoscenza dei capigruppo delle opposizioni. Mai come in questo momento le polemiche - soprattutto quando sono così strumentali - fanno male al Paese. Solo uniti sarà possibile vincere la guerra contro il Coronavirus".