Coronavirus: Pedica (Pd), 'Renzi, Meloni e Salvini alleati in populismo'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Ieri contro il ministro Boccia. Oggi contro la scelta del presidente Conte di intervenire via social, Renzi non riesce a stare zitto neanche di domenica. Oramai fa parte del club dei populisti politici che non fanno onore alle istituzioni che rappresentano”. Lo dichiara l’esponente del Pd Stefano Pedica.

“Renzi si allea con chiunque pur di apparire e continua più a fare figuracce che a parlare di cose serie in un momento dove il presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto senso delle istituzioni e serietà. Il presidente Conte, continua Pedica, sta facendo un grande lavoro e non è il giudizio offensivo di Renzi e soci a fermare il suo operato. Il grande fratello lo stanno facendo loro, il trio populista”.