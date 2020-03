Coronavirus: Pd, 'sostegno a bambini in condizioni povertà'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "In questo momento di grave crisi chi soffre di più sono, come sempre, le persone fragili e più vulnerabili. Tra queste ci sono certamente i bambini in condizioni di povertà. Sappiamo che in Italia il numero dei bambini in povertà assoluta, e senza un’alimentazione adeguata né una casa, è triplicato. Oggi sono 1,26 milioni (563mila nel Mezzogiorno, 508mila a Nord e 192mila al Centro). Per loro e per le loro famiglie è necessario un aiuto e un sostegno subito". Lo dichiarano i parlamentari Paolo Siani e Rosa Maria Di Giorgi, membri della commissione Infanzia e Adolescenza del Pd.

"La salute dei bambini è in questo momento in grave pericolo, non solo per l’infezione da coronavirus che per fortuna li colpisce poco e in forme non gravi, ma per le conseguenze delle misure di restrizione in cui sono costretti a vivere. Necessario quindi accogliere le richieste di un vasto gruppo di associazioni che si occupano di famiglie e bambini in difficoltà”.