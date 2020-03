Coronavirus: Gori, 'governo si fa carico di scelta difficilissima ma necessaria'

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Stop in tutta Italia alle attività produttive non essenziali. Il Governo si fa carico di una scelta difficilissima ma necessaria a tutela dei lavoratori. Per ripartire servirà un lavoro straordinario, con sacrifici da parte di tutti". Così, su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori dopo l'annuncio del premier Conte.