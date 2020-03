Coronavirus: Fico, 'question time rafforzato, due quesiti a gruppo'**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Da martedì - come ho già detto e ribadito - riprenderemo i lavori, ovviamente affrontando le questioni legate alla diffusione del coronavirus. Perché è questa emergenza che deve ricevere la nostra totale attenzione e tutte le nostre energie". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"Nelle prossime settimane avremo il compito di esaminare e modificare il testo del decreto Cura Italia che ci arriverà dal Senato. In questo percorso ci saranno audizioni congiunte delle due Camere, a partire da quella del ministro dell’Economia".

"Martedì ci sarà un’altra capigruppo che definirà i dettagli del voto d’aula sul decreto cuneo fiscale e del question time rafforzato. Infatti ho deciso – accogliendo la richiesta di alcuni gruppi – di ampliare i tempi per le interrogazioni a risposta immediata che si tengono ogni mercoledì e sono trasmesse in diretta televisiva. Ogni gruppo potrà presentare il doppio dei quesiti. E questo per dare ancora più spazio all’attività di controllo dei parlamentari".