Coronavirus: decreto, no stop industria aerospazio e difesa ma con ok prefetto

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive". E' quanto si legge nel Dpcm pubblicato questa sera in GU con l'ultima stretta per contenere il contagio da Covid-19.