Coronavirus: Conte, 'non rinunciamo al futuro, uniti ce la faremo'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro ci consentiranno di prendere la rincorsa per tornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazza, tra le braccia di parenti e amici. Stiamo rinunciando all abitudini più care, lo facciamo perché amiamo l'Italia, ma non rinunciamo alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo". Così il premier Giuseppe Conte, nel corso della diretta Facebook.