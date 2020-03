Coronavirus: Casellati, 'stop polemiche chiusura Camere, io mai mossa da Senato'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "In un momento drammatico come quello che il Paese sta attraversando, basta con le polemiche su una presunta chiusura del Parlamento che creano soltanto una pericolosa disinformazione. Lo dico a costo di ripetermi, l’attività legislativa non subirà alcuna limitazione, né vi saranno restrizioni delle prerogative parlamentari". Lo dichiara il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

"Sin da quando è scattata l’emergenza il Senato non ha mai smesso di lavorare e, personalmente, non mi sono mai mossa da Palazzo Madama proprio per garantirne la piena operatività, nel rispetto della sicurezza sanitaria dei senatori e di tutto il personale. Fin dall’ultima settimana di febbraio abbiamo adottato le misure necessarie a contenere il contagio, dalle distanze di sicurezza in Commissione e in Aula, alle modalità di votazione idonee ad evitare assembramenti".