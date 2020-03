Coronavirus: Arcuri, 'so che è difficile ma seguire alla lettera indicazioni governo'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Raccomando a tutti gli italiani di seguire alla lettera le indicazioni del governo. Provare a stare a casa il più possibile. So che è difficilissimo ma pensiamo che se riusciremo a stare il più possibile allineati alle indicazioni del governo, un giorno riapriremo i portoni". Lo dice Domenico Arcuri a In Mezz'ora in Più.