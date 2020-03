Coronavirus: Arcuri, 'c'è straordinario supporto governo e italiani'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Io sento uno straordinario supporto del governo ma anche degli italiani che capiscono che stiamo vivendo, come ha detto il premier Conte ieri, il piu grande dramma degli ultimi 60 anni che solo se siamo tutti insieme ti riusciremo a superare". Lo dice Domenico Arcuri a In Mezz'ora in Più.