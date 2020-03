Coronavirus: Unione Difesa consumatori, 'anomali aumenti di prezzi, denunciate'

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Dai disinfettanti ai generi alimentari di prima necessità, le notizie di stampa delle ultime ore confermano le nostre preoccupazioni per il rischio di aumenti anomali dei prezzi da parte di alcuni commercianti. Rincari ingiustificati, praticati da qualche furbo approfittando dell'emergenza coronavirus che sta investendo la Sicilia come il resto d'Italia". Lo dichiara il commissario regionale dell’U.Di.Con Marco Corsaro lanciando un appello "alla platea regionale dei cittadini-consumatori a denunciare gli episodi di crescita ingiustificata di prezzi e tariffe al dettaglio".

"A Palermo - illustra il dirigente dell'Unione per la Difesa dei Consumatori - come documentato sui giornali, crescono le segnalazioni indignate dei cittadini alla Guardia di Finanza riguardo presunte violazioni di vari esercenti, e lo stesso accade per gli allarmi in costante crescita che ricevono i nostri oltre 60 sportelli sul territorio. Da ultimo, a Catania, ci è stato segnalato il rincaro (FOTO IN ALLEGATO) di ben il 25 per cento del prezzo delle confezioni di pan carré, da parte di una rivendita di generi alimentari. Si tratta di pratiche da censurare, perché mosse dalla voglia di approfittare della crisi e dell'immotivata corsa a fare la spesa, ma anche talvolta di vere e proprie manovre speculative punite dal codice penale", sottolinea Corsaro.

L'U.Di.Con Sicilia invita dunque i consumatori dell'Isola a rivolgersi alle sedi locali dell'associazione oppure a inviare una mail di segnalazione all'indirizzo sicilia@udicon.org, corredata di scontrini e dettagli. "Siamo a disposizione dei cittadini per valutare, caso per caso, le eventuali iniziative da intraprendere a difesa dei diritti dei consumatori", conclude il commissario U.Di.Con Marco Corsaro.