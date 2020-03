Coronavirus: Salvini a Mattarella, 'ci affidiamo a lei, altri non ci ascoltano'(2)

(Adnkronos) - Salvini passa quindi ad elencare le cinque richieste: "chiudere tutte le attività che non sono vitali per il Paese. Lo chiedono a gran voce, lo implorano medici, infermieri, anestesisti, imprenditori, lavoratori. E' il momento di chiudere tutto e mettere in sicurezza la vita dei nostri figli".

Al Capo dello Stato il leader del Carroccio chiede di poi "obbligare il governo a fornire di mascherine, camici e tutto il materiale sanitario necessario agli operatori della sanità, i medici i trincea e le Forze dell'Ordine. Non è possibile morire come servitori di uno Stato che ti dimentica". (segue)