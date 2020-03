Coronavirus: Palermo, annullata 'Una Marina di Libri' prevista per giugno

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - L'undicesima edizione di 'Una marina di libri' prevista dal 4 al 7 Giugno all’Orto botanico dell’Università degli Studi di Palermo, è rimandata a data da destinarsi. Lo rende noto un comunicato del comitato direttivo. "In queste settimane siamo rimasti in attesa di comprendere l'evoluzione della difficile e amara situazione venutasi a creare a causa del diffondersi del contagio da Covid19. L’evolversi dell’emergenza nelle ultime settimane, purtroppo, ci ha dimostrato che permane un momento difficile per tutto il Paese -si legge - Per tale ragione, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Governo, spinti da un forte senso di responsabilità verso tutti gli editori coinvolti e il pubblico del festival, riteniamo necessario comunicare il posticipo dell'undicesima edizione di Una marina di libri prevista dal 4 al 7 Giugno all’Orto botanico dell’Università degli Studi di Palermo, sarà cura dell’organizzazione e della segreteria comunicare la calendarizzazione delle nuove date tempestivamente".

"Per tutti gli espositori la domanda di ammissione è sempre valida. Una volta individuate le nuove date comunicheremo il calendario aggiornato e tutte le altre informazioni pratiche", spiega l'organizzazione.