Coronavirus: Paita (Iv), 'alleggerire burocrazia per acquisto mascherine'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "È inaccettabile che non si sia ancora provveduto a snellire le procedure e alleggerire la burocrazia per fornire i presidi sanitari a chi lavora, e in particolare agli operatori sanitari che ogni giorno mettono in campo competenze e forza di volontà per salvare vite, mettendo a repentaglio la propria". Lo afferma la deputata di Italia viva Raffaella Paita "Ancor prima dell’avvio dello stato di emergenza Coronavirus -ricorda- abbiamo chiesto che vi fosse un cambio di passo per poter semplificare la burocrazia e contrastare i ritardi. Ora più che mai quello shock non può essere procrastinato. Il mancato rifornimento di mascherine è un esempio su tutti, e c’è poco da fare ironia se da quel semplice presidio dipende la vita di donne e uomini".

"Serve chiarezza, serve rivedere le procedure, accelerare i tempi, semplificare. Il governo -conclude Paita- sta chiedendo molto agli italiani per rallentare la diffusione dei contagi e il Paese sta rispondendo con responsabilità. Ora con altrettanta responsabilità è necessario mettere in condizioni di sicurezza tutti quelli che continuano a svolgere il proprio lavoro, a partire dagli operatori sanitari. Non si può più aspettare".