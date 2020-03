Coronavirus: Meloni, basta tentennamenti, chiudere tutto'**

Roma, (Adnkronos) - "Il numero di contagi e di morti continua a crescere. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza addirittura il 31 gennaio, ma a questo non sono seguite decisioni consequenziali, tanto che fino a fine febbraio non si è fatto nulla. E il contagio si è diffuso. Il virus non va inseguito ma anticipato. Basta tentennamenti, bisogna chiudere tutto, subito. Aperti solo farmacie, alimentari e pochissimi altri servizi essenziali. Basta perdere tempo". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.