Coronavirus: M5S, 'sospensione Patto stabilità serva a rilancio economia'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - L’Europa ha un senso se è vicina ai suoi cittadini. E, in una fase di emergenza sanitaria come quella attuale, il primo obiettivo deve essere quello di permettere a tutti i Paesi, specialmente quelli più colpiti, di risollevarsi”. Lo dicono in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle componenti della commissione Politiche dell’Unione europea della Camera.

“Per questo -aggiungono- ci aspettiamo che dalla riunione dell’Ecofin si esca con una decisione condivisa che consenta di sospendere il Patto di stabilità. Crediamo che in tutti i Paesi questa sia una necessità assoluta. In Italia dovremo essere bravi a fare in modo che questa nuova capacità di spesa possa essere anche fonte di rilancio e sviluppo dell’economia”.