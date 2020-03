Coronavirus: Fassina, 'ascoltare grido dolore Anci, Comuni decisivi'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il grido di dolore arrivato dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, a nome di tutti i sindaci italiani deve trovare immediata risposta. I Comuni sono la nostra trincea più importante: la loro capacità operativa è decisiva. Decisivi, anche ai fini del contenimento del Covid-19, sono i loro interventi sulle sofferenze sociali prive di programmi nazionali di riferimento: dall’assistenza agli anziani soli, al sostegno alla spesa dei nuclei famigliari più in difficoltà, ai servizi per i senza fissa dimora, i campi Rom, i centri per i migranti". Lo afferma Stefano Fassina, deputato di Leu.