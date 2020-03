Coronavirus: F. Sala, 'misure più restrittive governo o facciamo da soli'

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Durante questo week end stiamo facendo un’analisi su quali ulteriori restrizioni si possono fare. Abbiamo mandato i dati al governo e con loro vogliamo ragionare. Nel week end ci aspettiamo un provvedimento più restrittivo del governo altrimenti facciamo da soli". Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala.

"Stiamo analizzando tutti i dati, abbiamo anche chiesto a Confindustria come è lo stato delle attività economiche e in questo momento abbiamo circa il 25/30% delle industrie lombarde chiuse, con delle punte su Bergamo e Brescia di chiusure al 40%. Abbiamo anche molti lavoratori in smartworking, che quindi stanno lavorando da casa. È chiaro che la maggior parte della movimentazione è generata da chi va a lavorare", aggiunge.

"Stiamo analizzando la parte economica con una particolare attenzione tra emergenza sanitaria ed equilibrio economico, perché abbiamo un tessuto economico fatto da piccole e medie imprese che lavorano anche per il campo sanitario, per i servizi essenziali e per i servizi economici che comunque devono rimanere aperti. Questa è l’analisi approfondita che stiamo facendo", conclude Fabrizio Sala.