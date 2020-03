Coronavirus: cresce contagio in Sicilia con 458 casi, 79 in più in 24 ore**

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - Cresce ancora il contagio da Coronavirus in Sicilia. Secondo i dati, aggiornati alle 12 di oggi e trasmessi dalla Presidenza della Regione siciliana, all’Unità di crisi nazionale, i positivi al Covid-19 nell’Isola sono attualmente 458, ossia 79 in più di ieri. Se si considera, però, sia il numero dei guariti, 26 persone, che quello dei morti, sei, il totale delle persone contagiate in Sicilia dall'inizio dell'emergenza è pari 490 persone (82 in più rispetto a ieri). Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.883. Il prossimo aggiornamento verrà fornito domani.