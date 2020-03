Coronavirus: Caputo (FI), 'a Monreale code davanti market, rischio contagio'

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Comprendo la difficoltà di chi amministra nell'adottare provvedimenti finalizzati a contenere la diffusione del Coronavirus, ma è indubbio che se i provvedimenti non sono coordinati si ottiene l'effetto opposto e, cioè, quello di creare situazioni di assembramenti di centinaia di persone in spazi ristrettissimi davanti gli esercizi commerciali. Servono provvedimenti coordinati ed equilibrati". A dirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, Mario Caputo, che stamani si è recato in alcuni punti vendita di alimentari. "Ho notato file lunghissime già dal mattino presto con persone assembrate in spazi ridottissimi – dice -. Queste situazioni diffondono più che contenere il pericolo di contagio". A Monreale nei giorni scorsi, spiega il parlamentare azzurro, un’ordinanza del sindaco obbliga gli esercizi commerciali anche alimentari a chiudere alle 16. "Il governatore siciliano Nello Musumeci - prosegue Caputo - ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali nella giornata di domenica, revedendo che i sindaci non possono limitare gli orari di chiusura dei negozi di alimentari autorizzati. E evidente, pur apprezzandone lo spirito e le finalità, che la coesistenza dei due provvedimenti sta creando l’effetto opposto. Chiederò al sindaco di Monreale di revocare la propria ordinanza e di applicare solo quella regionale", conclude Caputo.