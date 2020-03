Coronavirus: Baldino (M5S), 'basta polemiche, Parlamento continua a lavorare'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il Parlamento, con grande senso di responsabilità, sta continuando a lavorare, con impegno, su importanti provvedimenti per il Paese come il decreto 'Cura Italia'. Ringraziamo il presidente della Camera, Roberto Fico, che sta permettendo che i lavori parlamentari possano continuare a svolgersi con la massima sicurezza e in ottemperanza alle norme contro il diffondersi del Coronavirus”. Lo afferma Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali della Camera.

“Siamo contenti -aggiunge- che, oggi, gli stessi che volevano chiudere la Camera abbiano cambiato idea e dicano di voler lavorare. Ma lo ricordino anche alla loro leader che ha il record delle assenze. In realtà noi, come è giusto che sia, non ci siamo mai fermati, ed abbiamo sempre continuato a fare il nostro dovere. Ma ribadiamo che non è piú il tempo delle sterili polemiche, ognuno deve fare la propria parte, soprattutto in questo momento delicato”.