Salini Impregilo: in short listi per progetto 'green' su Stonehenge (2)

(Adnkronos) - Il progetto A303 Amesbury and Berwick Down, che verrà assegnato nei primi mesi del 2021, stimolerà la crescita economica nelle regioni del sud-ovest garantendo più alti standard di sicurezza stradale, migliori collegamenti tra le regioni vicine e una maggiore tutela ambientale per l’intera area archeologica. La strada esistente passa a soli 165 metri dal monumento di Stonehenge e taglia in due il sito archeologico, patrimonio dell’umanità. Il nuovo progetto, parte della Road Investment Strategy del governo con investimenti nel settore a livello nazionale, prevede la realizzazione di una strada a doppia carreggiata, suddivisa in tre sezioni – west, central e east section – ognuna dotata di svincoli, ponti e viadotti “green”.

Con la partecipazione alla gara, commissionata da Highways England, il Gruppo torna nel Regno Unito dopo oltre 10 anni, confermando la strategia commerciale che punta a paesi a crescere in basso rischio e alta redditività. Nel Regno Unito, Salini Impregilo ha realizzato il Nuovo centro oncologico dell'ospedale Churchill, ad Oxford, e il raccordo stradale Butetown-Cardiff.