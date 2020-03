Coronavirus: Uil Sicilia, 'boom richiesta ammortizzatori'

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "Siamo tempestati da richieste per accedere agli ammortizzatori sociali. Al momento è difficile quantificare l’ampiezza della platea degli interessati ma comunque è facile predire che avrà dimensione mai registrate in precedenza. Vanno date risposte concrete affinché ai danni del contagio non si aggiungano anche le perdite dei posti e la chiusura di attività. Occorre tutelare anche i lavoratori a tempo determinati, gli interinali e i sussidiati. Serve, quindi, che siano resi operativi le procedure per ottenere tutti gli aiuti possibili". Così Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia.

"Lunedì prossimo, sempre via Skype, definiremo l’accordo regionale con governo e datori di lavoro per dare indicazioni precise - aggiunge - Sugli uffici della Regione ricade la responsabilità ultima dell’approvazione delle varie istanze e devono essere messi in condizione di operare in maniera efficiente, con personale adeguato e con una piattaforma informatica efficace. Non sappiamo stimare se le risorse per la Sicilia saranno sufficienti ed è giusto chiederne altre, ma certo dobbiamo cominciare a spendere subito e bene quelle già destinate. Per questo il confronto è fondamentale".