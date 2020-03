Coronavirus: Santanchè, 'da Fdi 500 mila euro a 'Giovanni XXIII Bergamo'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Oggi più che mai alla nostra amata regione servono risorse per rispondere all’emergenza scatenata dal Covid-19. Per tutti i rappresentati della classe politica lombarda è stato un onore dare il primo esempio, accogliendo l’appello della nostra leader Giorgia Meloni. Ognuno di noi ha donato la propria indennità di marzo aderendo alla raccolta fondi -promossa dalla ‘Fondazione Alleanza nazionale’ in collaborazione con il ‘Secolo d’Italia’ - ‘Orgoglio Tricolore’ , al fine di contrastare l’epidemia e i suoi disastrosi effetti sociali. In meno di 24 ore abbiamo raccolto i primi 500.000 euro, che sono stati donati all’Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; una delle zone più colpite dal virus". Lo annuncia Daniela Santanchè, portavoce di Fratelli d'Italia in Lombardia.