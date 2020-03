Coronavirus: Salvini chiama Conte ma no risposta, 'riproverò'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Matteo Salvini ha chiamato oggi pomeriggio il presidente del Consiglio, nello spirito di una costruttiva collaborazione per superare la crisi e migliorare i decreti che saranno presto all’esame del Parlamento". Si legge in una nota della Lega. "Non avendo ricevuta risposta, fatto più che comprensibile visti i momenti di impegno da parte di tutti, riproverà ancora".