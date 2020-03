Coronavirus: Sala, 'grandi rischi da annunci preventivi'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "Le cose si fanno e poi si dicono. Il rischio di annunci e semi annunci preventivi è veramente grande". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Ieri è uscita la notizia per cui si sta pensando di ridurre gli orari della grande distribuzione, dei supermercati. E oggi ci sono code chilometriche fuori dai supermercati".

Inoltre, ha continuato Sala, "ieri abbiamo ricevuto la visita del vicepresidente della Croce Rossa cinese, il quale si è stupito che il trasporto pubblico a Milano sia ancora attivo e oggi qualcuno ha chiesto di chiudere il trasporto pubblico. Ma prima di tutto bisogna pensare alle conseguenze delle azioni. Provate a chiedere al professore Galli dell'ospedale Sacco cosa ne pensa di questa idea e di come affronterebbe la mancanza di infermieri o come vanno al lavoro gli addetti ai supermercati. Non bisogna fare demagogia, ma le cose giuste".