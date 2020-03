Coronavirus: Renzi, 'su scuola ancora no risposte da governo, no a 6 politico'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Il governo spieghi come affrontare questa fase. E' comprensibile" vista la situazione straordinaria "che non abbia ancora dato risposte. Io credo che il sei politico sia un errore, non va bene, ma dobbiamo sapere che un meccanismo per recuperare i mesi persi a scuola va trovato". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.