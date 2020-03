Coronavirus: Renzi, 'no a chiusura mezzi pubblici a Milano'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con la chiusura dei mezzi pubblici a Milano. E concordo con il sindaco Sala, finché ci sono persone che lavorano per garantire i servizi essenziali, i mezzi di trasporto devono funzionare anche nell'arco di tempo più ampio per evitare concentrazioni". Lo dice Matteo Renzi su Fb.