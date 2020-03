Coronavirus: Lega, 'dopo stop Patto stabilità anno bianco fiscale'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Con l’annuncio della sospensione del patto di stabilità non ci sono più scuse, si riapra il Parlamento, si fissi un obiettivo di deficit realistico e si mettano in moto tutti i soldi necessari per sostenere cittadini e imprese e si permetta agli enti locali di indebitarsi o aumentare i trasferimenti per far fronte alla situazione. La strada maestra è l’anno bianco fiscale con la cancellazione delle tasse e un serio piano di sostegno economico ai cittadini che non possono lavorare a causa dell’emergenza". WE' quanto si legge in una nota del team economico della Lega composto da Alberto Bagnai, Massimo Bitonci, Claudio Borghi, Claudio Durigon, Dario Galli, Massimo Garavaglia, Alberto Gusmeroli e Armando Siri.