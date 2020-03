Coronavirus: in Zimbabwe primo caso positivo

Roma, 20 mar. (Adnkronos/Xin) - In Zimbabwe è stato registrato oggi il primo caso positivo al coronavirus. Si tratta di un uomo di Victoria Falls, di 38 anni, che ha viaggiato nel Regno Unito a marzo. Il paziente è gestito in città, ha annunciato il ministro della Sanità, Obadiah Moyo. "Questo è il primo caso di Covid-19 in Zimbabwe. Il paziente è un maschio caucasico di 38 anni, residente a Victoria Falls, che aveva viaggiato a Manchester, nel Regno Unito, il 7 marzo 2020 ed è tornato a casa sua a Victoria Falls, il 15 marzo 2020, attraverso il Sudafrica".

L'uomo si era messo in quarantena dopo l'arrivo e in seguito si è reso conto che non si sentiva bene, quindi ha contattato il suo medico di medicina generale. Il medico di famiglia ha contattato il team di valutazione Covid-19 che lo ha valutato e gli ha raccomandato di continuare l'autoisolamento a casa.