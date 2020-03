Coronavirus: Galli, 'serve qualche tampone in più, seguire persone a domicilio'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Per il primario del Sacco, Massimo Galli, bisognerebbe fare più tamponi in Lombardia, e seguire meglio a domicilio. "È difficile rendersi conto di come si muove questa malattia visto che facciamo i tamponi solo a chi è fortemente sintomatico", dice in un'intervista a Repubblica, dedicata in particolare alla città di Milano.

Al giornalista che gli chiede se vorrebbe una maggiore estensione dei test, risponde: "Forse sarebbe il caso di aprire spazi al di fuori dei pronto soccorso, ci vogliono risposte diagnostiche decentrate. Non penso che vadano fatti tamponi a tappeto ma certo qualcuno in più servirebbe. A chi non è un contatto certo di un caso non si fa nulla. La gente viene lasciata a domicilio e non vorrei arrivare ad avere morti in casa misconosciuti. Alle persone bisogna stare vicino". Galli, ribadisce, vorrebbe che "le persone fossero meglio seguite a domicilio, non vorrei che ci trovassimo i morti nelle case".