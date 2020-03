Coronavirus: filiali Ubi aperte solo al mattino, chiude mini-sportelli

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Ubi banca si riorganizza per rispondere all'emergenza coronavirus, accelerando sulla tecnologia e sullo smartworking, con 10mila postazioni nuove installate.

Le filiali di maggiori dimensioni (383) resteranno aperte al pubblico solo al mattino per la fornitura dei servizi minimi essenziali in particolare alle fasce più deboli. Il presidio dei dipendenti è però ridotto e sono stati predisposti due team di lavoro che si alternano, per ridurre significativamente spostamenti e presenza negli uffici. Le filiali di medie e piccole dimensioni (912) sono aperte al pubblico fino alle 12.50. La chiusura di minisportelli e sportelli “leggeri” (238) consente di accrescere il numero dei team operativi per consentire una maggiore alternanza degli addetti alle filiali di maggiori dimensioni.

"Affrontiamo un contesto senza precedenti che richiede dedizione e capacità di individuare le migliori soluzioni per coniugare la responsabilità di fornire un servizio essenziale, con il massimo rigore nella difesa della salute di tutti”, sostiene Victor Massiah, consigliere delegato di Ubi Banca. Le misure e la flessibilità adottate, anche con la concessione di congedi straordinari e permessi, consentono a oltre il 50% del Personale di non recarsi sul posto di lavoro e di lavorare a distanza, limitando spostamenti e circolazione.