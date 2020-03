Coronavirus: F. Sala, 'in Lombardia ancora 43% spostamenti, problema non solo jogging'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Se in Lombardia il 42-43% della popolazione si sposta ancora rispetto al periodo precedente l’emergenza sanitaria, "evidentemente non è solo il jogging il problema". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, a Sky Tg24. “Anche oggi siamo su una media del 42-43% rispetto alla mobilità in un giorno normale della regione Lombardia. Il dato ormai rappresenta circa l’85% del totale della popolazione, quindi è un dato sicuramente valido. Ci sembra molto alto. Stiamo facendo un’analisi su fascia oraria, abbiamo dei picchi molto importanti alle 18 e alle 19, seguono le 12 e le 13. In questi orari la gente si sposta di più. Molto sicuramente è dovuto alle attività produttive, noi facciamo l’appello a chi sta uscendo senza una reale necessità”.

Oggi in Regione Lombardia "c’è una riunione in cui incrociamo tutti i dati di movimento e le fasce orarie. Da lì capiamo se questi provvedimenti possono avere un effetto significativo. Ieri il presidente Fontana ha parlato con il presidente Conte e ora aspettiamo una risposta del governo. Poi vedremo anche come Regione che cosa fare", ha aggiunto Sala.