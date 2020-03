Coronavirus: De Petris,'finalmente Ue apre occhi'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “La sospensione del Patto di stabilità è una decisione positiva e necessaria. Incalzata dall'emergenza virus finalmente anche le istituzioni della Ue iniziano ad aprire gli occhi". Lo afferma Loredana De Petris, senatrice di Leu e capogruppo del Misto al Senato.

"Si tratta però -aggiunge- solo del primo passo verso quella trasformazione delle politiche economiche europee che non è più differibile. La cecità dei parametri non deve più tornare in vigore e la Bce deve proseguire sulla strada che ha imboccato stanziando 750 miliardi contro la crisi indotta dal Coronavirus. E' ora che si faccia anche il passo decisivo con l'introduzione degli Eurobond”.