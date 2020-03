Coronavirus: De Cristofaro, 'scuole si attivino, presto circolare per 70 mln per tablet'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “L’art. 120 del decreto Cura Italiana stanzia 70 milioni di euro per far acquistare alle scuole dispositivi (tablet, computer, ecc.) da dare in comodato d’uso agli studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico. I fondi saranno distribuiti alle scuole in base a due criteri: il numero degli studenti e il reddito medio della regione". Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’istruzione Peppe De Cristofaro.

“Le scuole - prosegue il sottosegretario di Leu - potranno provvedere agli acquisti in maniera semplificata e tempestiva come previsto dall’art. 75 del decreto citato. Le modalità concrete di attuazione saranno diffuse attraverso circolare che sarà inviata a tutto il sistema scolastico ad inizio prossima settimana”.

“Pertanto è utile che le scuole, qualora non lo avessero ancora fatto - conclude De Cristofaro - si attivino sin da subito per raccogliere il bisogno tra le famiglie e gli studenti in difficoltà".