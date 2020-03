Coronavirus: Conte, 'bene sospensione patto stabilità'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte "esprime soddisfazione per la decisione riguardante la sospensione del Patto di stabilità e di crescita. Trattasi di un ulteriore, importante strumento che tornerà utile a integrare la strategia di risposta europea alle gravi conseguenze sociali ed economiche innescate dall’emergenza sanitaria. Bisogna continuare a lavorare per arricchire il ventaglio degli strumenti messi in campo in modo da rendere la reazione europea coordinata, forte, tempestiva".