Coronavirus: Bonaccini, 'esercito? Decide Roma, importante misure omogenee'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Far intervenite l'esercito? Questo non lo so, tra forze dell'ordine e polizia locale credo che si possa mettere in campo il massimo dei controlli. Poi mi affido a chi più competenze di me a livello centrale. Quello che è importante è che le misure siano il più possibile omogenee nel paese. Noi abbiamo bisogno che il coronavirus non si propaghi nel resto d'Italia, al Sud". Lo dice il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a L'Aria che Tira su La7.