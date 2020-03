Coronavirus: assessore Sicilia, 'grande solidarietà dai siciliani'

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "La generosità dei siciliani si mostra in queste ore in molti modi, ci sono aziende della pubblicità ad esempio, o del commercio, dell'industria che dimostrano una grande solidarietà". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute della SIcilia Rugero Razza in diretta Facebook.