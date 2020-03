Assicurazioni: nel 2019 ricavi Yolo a 1,8 mln, gestite 100mila polizze

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - La startup dell'insurtech Yolo raggiunge 1,8 milioni di ricavi nel 2019. Nell'esercizio, fa sapere la società, ha gestito oltre 100mila polizze e ha definito 35 partnership distributive con banche, compagnie assicurative e retailer di diversi settori. Avviata, in Spagna, l’operatività internazionale.

"I risultati economici dell’esercizio sono linea con gli obiettivi di piano", spiega Yolo, che è alle prese, come altre società, con l'emergenza sanitaria del coronavirus.

"Nel primo trimestre il portafoglio d’offerta è stato arricchito con un prodotto per il ramo Vita e con una polizza per la tutela legale che ha segnato l’ingresso di Yolo nel segmento delle piccole e medie imprese e dei professionisti. Grande attenzione, in questa fase, è rivolta all’identificazione, insieme con le compagnie assicurative, di prodotti e servizi di protezione, accessibili on line, che possano soddisfare le esigenze dei cittadini mutate a causa della pandemia", spiega Yolo.