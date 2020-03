Festa papà: Pillon (Lega), 'misure concrete per garantire bigenitorialità'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "La festa di San Giuseppe e la festa del papà non siano solo retorica, ma siano fatte di gesti concreti, ancor più in questo difficile tempo che stiamo vivendo. Chiediamo che il fondo per la Famiglia, che la Lega al governo ha fortemente voluto e ha istituito come fondo strutturale, sia accompagnato a risorse specifiche stanziate per i genitori che in questo periodo non riescono a pagare il mantenimento. È inoltre importante che si garantisca il diritto di ogni bambino a stare con mamma e papà anche in questo periodo di emergenza. Tutelare la famiglia, oggi più che mai, significa dare una speranza di rilancio e futuro al nostro Paese". Lo afferma il senatore della Lega Simone Pillon, vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.