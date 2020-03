Enel: Starace, '52% dipendenti in smart working, sono 35.300'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Il 52% dei dipendenti del gruppo Enel sono in smart working" a causa dell'emergenza coronavirus. Prima dell'emergenza lavorano a distanza solo il 4% dei dipendenti. Complessivamente lavorano a distanza "circa 35.300 persone". Lo rende noto l'Ad di Enel, Francesco Starace nel corso della conference call in occasione della presentazione dei risultati del 2019. Per gestire la crisi, rileva, è stata costituita una task force globale a febbraio. A livello nazionale ce ne sono attualmente 17.